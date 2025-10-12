تغييرات واسعة في حكومة ماكرون الجديدة.. تعيين نونيز وزيرًا للداخلية خلفًا لروتايو

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، عن أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة التي يرأسها سيباستيان لوكورنو.

وتضمّ الحكومة الجديدة 34 وزيرًا، في إطار تعديل حكومي واسع أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتخلى ماكرون في هذا التعديل عن وزير داخليته جيرالد روتايو، وعيّن مكانه لوران نونيز، الذي كان يشغل منصب مسؤول شرطة باريس.

في تصريحات صحفية، قال لوكورنو، إن هذه الحكومة التي أعيدَ إسناد حقيبة الخارجية فيها إلى جان-نويل بارو. وأسندَت حقيبة الدفاع فيها إلى وزيرة العمل في الحكومة المستقيلة كاترين فوتران “شكِّلت لكي تحظى فرنسا بموازنة قبل نهاية العام”.

كما تَعهَّد لوكورنو، بتشكيل حكومة “تجديد وتنوع”، لكنه تَمسَّك باختياراته السابقة للمناصب الثلاثة العليا، التي تضمّ أيضاً وزيرَي الخارجية جان نويل بارو، والعدل جيرالد دارمانان.