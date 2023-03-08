تغييران في تشكيلة اتحاد العاصمة في مواجهة مارومو غالانتس

كشف مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، عن تشكيلته الأساسية التي اختارها لمواجهة الجولة الـ 4 من دور مجموعات كأس الكاف.

ويواجه الاتحاد اليوم الأربعاء، مضيفه مارومو غالانتس. الجنوب إفريقي، في لقاء سينطلق بداية من الساعة 14:00.

وعرفت تشكيلة الاتحاد. في لقاء اليوم. تغييرين مقارنة بالتشكيلة التي أشركها بن شيخة، في لقاء الذهاب أمام ممثل الكرة الجنوب إفريقية.

وأشرك بن شيخة. لوصيف كظهير أيسر بدلا من رضواني. بينما استعان بجحنيط، لتعويض زميله المصاب مزيان.