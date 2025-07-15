تغيير إسم مؤسسة “سيدار الحجار” بعنابة إلى الإسم الجديد”الجزائرية للصلب”

انعقدت اليوم الثلاثاء الجمعية العامة الاستثنائية بمقر المديرية العامة للمجمع الصناعي سيدار.و تم خلال هذا الاجتماع المصادقة بالإجماع على تغيير التسمية الجديدة لسيدار الحجار والتي أصبحت تعرف باسم الجزائرية للصلب الجزائرية للصلب - شركة ذات أسهم (ALSOLB SPA).

و يأتي هذا الإجراء في إطار رؤية استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الهوية الصناعية للمؤسسة، ومواكبة التحولات الاقتصادية، والانفتاح على آفاق أوسع لتطويرها وتحديثها.

ويجدر التأكيد أن هذا الإجراء لن يؤثر على طبيعة العلاقة التي تربط المؤسسة بشركائها ومتعالميها.