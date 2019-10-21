تغيير اسم منتدى “الأفسيو” قريبا

قال رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي أغلي بأنه يفكر في تغيير اسم الأفسيو.

ولم يشر المتحدث إلى أسباب التفكير في تغيير تسمية المنتدى، غير أنه يُرجح بأن المسؤولين الجدد في المنتدى يحاولون محو كل آثار وذكريات قيادته القدامى.

ووأكد أغلي اليوم خلال لقاء لقاء إعلامي نظمه اليوم بمقر المنتدى بأن الأرضية التي كانت مخصصة لإنشاء المنتدى سيعاد النظر في هندستها.

وأشار المتحدث إلى أن المنتدى ليس في حاجة لبناية شاهقة و يكفيه طابق واحد لإدارة أعماله وتسيير شؤونه.

وبخصوص تداخل إسم المنتدى و ارتباطه بالسياسة، قال أغلي بأن كل عضو ممنوع من التكلم في السياسة باسم المنتدى.

وفيما يخص موقف منتدى رؤساء المؤسسات من قانون المحروقات، قال اغلي بأن رأي منظمته ليس في وقته.

وأضاف أنه كان من الأولى طرح القانون إعلاميا ويؤخذ برأي الخبراء فيه ويتم فتح وتوسيع باب النقاش حوله.