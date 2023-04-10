غيّر المسلك بدون رخصة.. توقيف صاحب حافلة في سكيكدة

أوقفت، افراد فصيلة الطريق السيار للدرك الوطني، اليوم الاثنين، سائق حافلة في ولاية سكيكدة. وجاءت عملية التوقيف إثر تبليغ احد ركاب حافلة لنقل المسافرين عبر صفحة طريقي ماسنجر الصفحة.

كما جرت عملية توقيف الحافلة، على مستوى السد الثابت من طرف أفراد فصيلة الطريق السيار للدرك الوطني. بعين شرشار مجموعة سكيكدة .

وتم توجيه ضد سائق الحافلة، مخالفة تغيير المسلك بدون رخصة. كما توجه الدرك الوطني بالشكر الجزيل إلى المواطن الذي قام بالتبليغ. والذي يعتبر سلوك حضاري نثمنّه ونشجعه من أجل تحقيق السلامة على الطرقات.