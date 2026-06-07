تغيير النظام الدراسي في الجزائر.. وزير التربية يوضح ويكشف

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن مسألة تغيير البرنامج والنظام الدراسي المعتمد في الجزائر مطروح على طاولة المديرية العامة للتعليم.

وأشار وزير التربية، على هامش إشرافه على إطلاق امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2026، أن هناك أنظمة تعتمد على المواد الأساسية فقط. وهناك من يعتمد على المعامِلات. مضيفا أن ” في الجزائر من خلال البرنامج والنظام المعتمد حققت بلادنا مستوى محترم حتى لدى الهيئات الدولية باعتماد هذا النظام”. موضحا “ولذلك ليس من السهل أن نفقد هذه المرتبة باعتماد برنامج آخر. وهذا لا يمنعنا من إدخال التحسينات اللازمة على البرنامج”.

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