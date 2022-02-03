تغيير برنامج حركة القطارات في العاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، عن تغيير برنامج حركة سير القطارات على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائر/البليدة/العفرون. كما أشار بيان الشركة، إلى أن التغيير مرتقب بداية من يوم السبت 5 فيفري، وهذا راجع لأشغال صيانة السكة الحديدية.

كما أوضحت، شركة السكك الحديدية، أن بعض القطارات ستتوقف، استثناء في هذا اليوم عند محطة البليدة ذهابا وإيابا. أما باقي الرحلات على خط الجزائر العفرون وكذا الخطوط الطويلة، ستسير حسب البرنامج العادي.

في حين ستستأنف حركة القطارات بشكل عادي على مستوى هذا الخط ابتداء من يوم الأحد 06 فيفري. كما اعتذرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذه الأشغال.

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كما شهدت حركة سير قطارات الضاحية إنطلاقا من الجزائر العاصمة نحو كل من العفرون، الثنية وزرالدة “ذهابا وإيابا”. بالإضافة كذلك إلى قطارات الخطوط الطويلة. ستشهد تذبذبا خلال نهار الثلاثاء 1 فيفري.

كما أضافت الشركة، أن سبب تذبذب الرحلات راجع إلى توقف عن العمل. دون سابق إنذار، من طرف بعض سائقي القطارات صباح اليوم. بداية من الساعة الخامسة صباحا.

وكانت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد أعلنت عن تعديل في برنامج سير القطارات لضاحية الجزائر العاصمة.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن تعدل برنامج الرحلات سيكون بداية من يوم الأحد 2 جانفي 2022،