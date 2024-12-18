تغيير برنامج رحلات القطار يومي الجمعة والسبت

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تغيير برنامج كل رحلات القطارات يومي الجمعة والسبت 20 و 21 ديسمبر 2024. التي ستنطلق وتتوقف استثناءً في محطة آغا “الجزائر”.

وحسب بيان للشركة، فإن هذا التعديل يرجع لبرمجة أشغال صيانة خاصة بتجهيزات السكة الحديدية. على المقطع الرابط بين محطة الجزائر ومحطة آغا.

وأضافت المؤسسة أن حركة سير القطارات ستستأنف يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 بصفة عادية حسب التوقيت اليومي لها.

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