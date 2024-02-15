تغيير برنامج هذه الرحلات البحرية

أنهت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الخميس، إلى علم زبائنها أن تعديلا طرأ على برنامج رحلاتها.

وأوضح بيان للمؤسسة أن رحلة وهران _ اليكانتي يوم 16 فيفري على الساعة 16:00 مساءا عوضا عن يوم 15 فيفري. رحلة اليكانتي _ وهران يوم 17 فيفري على الساعة 07:00 صباحا عوضا عن الساعة 16:00.

بالإضافة إلى رحلة وهران_ مرسيليا يوم 17 فيفري على الساعة 23:00 بدلا من 11:00 سا صباحا، ورحلة مرسيليا_ الجزائر يوم 19 فيفري على الساعة 16:00 مساءا بدلا من الساعة 12:00 زوالا.

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