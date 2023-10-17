أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن تغيير تاريخ صب منحة الطالب.

حيث كشف وزير التعليم العالي، كمال بداري، أن صب منحة الطالب سيكون بين 30 و5 من كل شهر. بعدما كان مقررا يوم 18 من كل شهر.

كما جاء تغيير تاريخ صب منحة الطلبة، بعد طلب من وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وهذا من أجل السماح بتسلم الطالب منحته بكل أريحية.

وكان وزير التعليم العالي، قد صرح، سابقا، أنه سيتم صب منحة الطلبة شهريا عوض كل 3 أشهر.

وقرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دج شهريا إلى 2000 دج شهريا.

و حسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فإن قرار رفع منحة الطلبة الجامعيين سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر الجاري. ريثما يتم إعداد تصور جديد شامل لمنظومة الخدمات الجامعية في الجزائر.

و قد ثمّن رئيس الجمهورية القفزة النوعية في قطاع التعليم العالي، لاسيما فيما يخص مساهمته في تعزيز الإنتاج الوطني. كما كلّف الرئيس، وزير القطاع بشكر كل عائلة التعليم العالي و البحث العلمي. موجّها إياه بربط الجامعات الجزائرية بنظيراتها في الخارج. من خلال التوأمات بهدف تطوير الجهود والتصورات في مجال البحث والتعليم العالي.

وكشف زهير خنيش، المدير الفرعي للخدمات الجامعية عن التفاصيل الخاصة بالزيادات في المنحة الجامعية. التي أقرّها أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء.

وقال المتحدث في تصريح خصّ به “النهار أونلاين”، إن الزيادات تشمل الطلبة بداية من شهر أكتوبر الجاري، حسب ما اقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في انتظار المنشور الذي يفصل كيفية الزيادات بالنسبة لجميع الأطوار الأول والثاني والثالث.