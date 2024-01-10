تغيير توقيت مباراة إتحاد الجزائر أمام مولودية وهران

أعلنت إدارة إتحاد الجزائر، أمس الثلاثاء، عن تغيير توقيت مواجهة فريقها، أمام ضيفه مولودية وهران برسم تسوية رزنامة الجولة المتأخرة، عن الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة.

وحسب بيان إدارة الإتحاد، عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، فقد تم تغيير توقيت المواجهة التي ستجرى يوم الإثنين، 15 جانفي، بملعب 5 جويلية على الساعة السادسة مساءً، عوضا من الساعة السابعة مساءً.

وأوضح إدارة الإتحاد، في بيانها، أن هذا التغيير طرأ حتى يتسنى لجمهور الإتحاد، حضور مواجهة المنتخب الوطني أمام أنغولا، برسم الجولة الأولى لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وأكدت إدارة الإتحاد، أنها ستواصل العمل على وضع أنصارنها في ظروف مواتية، وسعيا لتحقيق النتائج المرجوة في المباريات القادمة وضمان سلامتهم.