تغيير جديد في مترو الجزائر بداية من هذا الموعد

أعلنت شركة استغلال مترو الجزائر “سيما” عن تعديل مخطط استغلال خط المترو ابتداءً من يوم الجمعة 7 أوت 2026، في إطار تنفيذ برنامج صيانة تقنية.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن الرحلات ستصبح مباشرة بين محطتي عين النعجة وساحة الشهداء ذهابًا وإيابًا. بدلًا من المسار الذي يربط بين الحراش وسط وساحة الشهداء.

وأضافت الشركة أنه يتعين على المسافرين المتوجهين إلى محطات باش جراح - التنس، باش جراح، الحراش محطة، والحراش وسط، تغيير القطار والرصيف بمحطة حي البدر لمواصلة رحلتهم.

ودعت “سيما” جميع المسافرين إلى الانتباه إلى اللوحات الإرشادية والإعلانات الصوتية داخل المحطات والقطارات، واتباع تعليمات أعوان المترو لتسهيل تنقلهم.

كما أوضحت الشركة أنه بالنسبة للقادمين من محطة الحراش والمتوجهين إلى محطة ساحة الشهداء، يتعين عليهم استعمال السلالم والتوجه إلى الرصيف رقم 1، فيما يتوجب على القادمين من محطة ساحة الشهداء والمتوجهين إلى محطة الحراش استعمال السلالم والتوجه إلى الرصيف رقم 3.

وفي ختام بلاغها، شكرت شركة استغلال مترو الجزائر “سيما” المسافرين على حسن تفهمهم، مؤكدة مواصلة العمل على تقديم أفضل خدمة لهم.