تغيير حكم مباراة “النهائي” يُثير الجدل !

أثار تغيير حكم المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا الكثير من الجدل، قبل 48 ساعة فقط من المباراة وذلك بتعيين “أليوم نيانت” عوض “فيكتور غوميز”.

وفي قراءة فنية حول الحكم الكاميروني فإنه ليست لديه الخبرة الكافية لإدارة المباريات النهائية.

فخلال مشاركته 5 بطولات في كأس أمم إفريقيا، أشرف على مباراة واحدة في نصف النهائي كانت في 2015.

وأشرف أيضا على مباراة النهائي مرة واحدة وكانت في “دوري أبطال إفريقيا” ذهاب سنة 2011.

وجاء قرار “الكاف” بتغيير حكم مباراة النهائي مثيرا للغاية، حيث تحدث جل وسائل الإعلام الإفريقية على هذا القرار الغريب.

حتى أن الصحف المصرية والقنوات المصرية استغربت هذا القرار والجميع يبحث عن السبب الذي جعل الاتحاد الإفريقي يغير حكم المباراة النهائية.