تغيير رؤساء دوائر بعين تموشنت بعد أقل من 12 ساعة من تنصيبهم

عين عشية اليوم رئيس دائرة عاصمة الولاية عين تموشنت “الزين محمد” على رأس دائرة “بني صاف” بذات الولاية في حين تم تحويل رئيس دائرة بني صاف “السنوسي محمد” على رأس دائرة عين تموشنت.

وذلك في تغيير عرفته دوائر عين تموشنت في أقل من 12 ساعة من تنصيب ذات الرؤساء في دوائرهم السابقة بعد أن مستهم حركة رؤساء الدوائر التي أقرها رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، وكانت قد شملت الرئيسين المحولين عشية اليوم.

بعد أن تم تحويل رئيس بني صاف الحالي “الزين محمد و المنصب صبيحة اليوم في دائرة عين تموشنت بعد تحويله من دائرة المالح.

في حين شملت الحركة السابقة السنوسي محمد المحول من دائرة المحمدية بولاية معسكر الى دائرة عين تموشنت قبل أن يتم تحويله قبل قليل إلى دائرة عين تموشنت و هو الأمر الذي جعل سكان الدوائر المعنية يتساؤلون عن سر هذا التغيير المفاجئ ؟