تغيير طائرة رحلة الجوية الجزائرية بين الوادي وباريس في قسنطينة

قالت الخطوط الجوية الجزائرية أن طائرة تابعة لها كانت تضمن رحلة من مطار الوادي إلى باريس هبطت اليوم بمطار قسنطينة.

وقالت الجوية الجزائئرية في بيان لها على صفحتها الرسمية في فايسبوك ان هبوط الطائرة من طراز “بوينغ 600” كان للتحقق قبل استبدالها بطائرة أخرى والتي اقلعت بجميع الركاب من مطار محمد بوضياف وصولا إلى مطار باريس..

واشارت الجوية الجزائرية إلى أن “هذه ليست حالة طارئة ولكنها رحلة سريعة الإرجاع (QRF)” ، وهو تعبير يستخدم في علم الطيران لتعيين طائرة يجب أن تعود إلى الأرض لإجراء التحقق الفني حول معيار السلامة في الهواء.

وقالت انه من الأفضل إجراء هذا النوع من العمليات “QRF” على الأراضي الجزائرية مقارنة بالخارج لأن الفرق في التكاليف كبير جدا.