تغيير في مواقيت انطلاق رحلات مارسيليا-الجزائر مع Corsica Línea

أعلنت شركة النقل البحري للمسافرين الفرنسية Corsica Línea، عن تعديل في توقيت انطلاق رحلاتها على الخط الذي يربط بين مارسيليا والجزائر.

وحسب بيان Corsica Línea، فإن التعديل مس الرحلتين المبرمجتين في 21 و22 من شهر مارس الجاري.

وأوضح المصدر نفسه أن سبب هذا التعديل يعود إلى الإضرابات والمظاهرات التي تشهدها فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد.

وفيمايلي التوقيت الجديد:

1-مارسيليا الجزائر: الإنطلاق يوم الثلاثاء 21 مارس على الساعة 20:00 مساءً، بدلاً من 11:00 صباحًا

ودعت الشركة الفرنسية المسافريين المعنيين بهذه الرحلة إلى التواجد في ميناء مرسيليا على الساعة 13 ظهرا.

وستصل السفينة إلى ميناء الجزائر العاصمة، بتاريخ 22 مارس على الساعة 17 مساء.

2-الجزائر – مارسيليا: الإنطلاق من الجزائر العاصمة يوم الأربعاء 22 مارس على الساعة 18:00 مساءً بدلاً من 00:00 من منتصف الليل.

فيما يكون الوصول يوم 23 مارس في حدود الساعة 20:00 مساءً.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption