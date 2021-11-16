تغيير كامل لمحتوى وطريقة إجراء امتحانات “البكالوريا”

البطاقة التركيبية والمواد الأساسية محور النقاشات

وزير التربية يؤكد على ضرورة منح امتحان “البكالوريا” مقياسا دوليا

انطلقت أعمال اللجنة الوطنية لمعالجة البرامج التي تم تنصيبها مؤخرا، وستعمل اللجنة على العديد من المحاور، أهمها امتحان شهادة “البكالوريا“، حيث ستتم دراسة صياغة الأسئلة وطريقة إجراء الامتحان.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة، أين تم تنصيبها السنة الماضية لإعادة شكل ومضمون امتحان “البكالوريا”، واستدعت الاعتماد على البكاقة التركيبية بداية من السنة الثانية ثانوي، وكذا تقليص أيام امتحان “البكالوريا” إلى 3 أيام فقط.

من جهة أخرى، شارك وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، في الملتقى الوطني الخاص بتقييم مواضيع شهادة “البكالوريا” من حيث الشكل والمضامين والكفاءات.

ويندرج الملتقى في إطار “الإهتمام” الذي توليه وزارة التربية الوطنية، من خلال كل هياكلها الرسمية، إلى عملية التقويم من مكانة بيداغوجية أساسية في قياس مكتسبات المتعلمين إجمالا والمترشحين للامتحانات الوطنية تحديدا.

وقد استهدف الملتقى الذي احتضنته ثانوية “أحمد زبانة” في العاصمة بالدراسة والتحليل لمادتي اللغة العربية وآدابها والفلسفة، من خلال المؤشرات العلمية التطبيقية، وذلك من طرف مفتشين مختصين في المادتين.

وأثناء تفقده لأشغال ورشات هذا اللقاء، استمع الوزير إلى عرض أهم ما يصبو إلى تحقيقه هذا الملتقى من تشخيص للفجوات الخاصة بالامتحانات وتحديد مواطن الصعوبة في مواضيع الامتحانات، إلى جانب التفكير والعمل على ضبط رؤية مستقبلية واضحة للمعالجة البيداغوجية.

وبالمناسبة، أعطى الوزير بلعابد توجيهات وتوصيات لتفعيل عمل هذه الورشات.

ويندرج هذا الملتقى ضمن مخطط عمل المفتشية العامة للتربية الوطنية الذي يشمل خمسة وعشرين ملتقى، هدفها إعطاء عملية التقويم وبعدها العلمي وفق المقاييس الدولية.