تغيير محطة توقف قطار آغا إلى مطار هواري بومدين ابتداء من اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية المسافرين بتغيير محطة التوقف لخط قطار آغا إلى مطار هواري بومدين.

وافاد بيان من الشركة ذاتها، أن التوقف سيكون بمحطة الحراش بدلا من باب الزوار، ابتداء من يوم الإثنين 27 ماي 2019.

وجاء قرار الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، استجابة لطلب الكبير لزبائن مستعملي خط آغا إلى مطار هواري بومدين الدولي.

وسعر التذكرة، تم تحديده بـ80 دج للبالغين و40 دج للأطفال،ويكون برنامج الرحلات،ابتداء من الساعة الخامسة صباحا،الى غاية 21 سا ليلا.

فيما برمجت الشركة للمسافرين معدل رحلة كل ساعة.