تغيير مكان إجراء مباراة المغرب وزامبيا في كان أقل من 17 سنة

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تغيير برمجة المواجهة رقم 16 من كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة بين المغرب وزامبيا.

وقالت، الكاف، حسب بيان المسؤولين عن تسيير الدورة الإفريقية الحالية بالجزائر أن المباراة ستلعب بملعب 19 ماي بعنابة انطلاقا من 20:00 سا.

يذكر، أن المباراة الماضية جرت بين المغرب وجنوب إفريقيا بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

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