تغيير مكان اجراء الجمعية العامة الاستثنائية والانتخابية لاتحادية كرة اليد

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تغيير مكان اجراء الجمعية العامة الاستثنائية والعامة الانتخابية.

كما قالت انها اتخذت قرار التغيير من مقر اللجنة الأولمبية والرياضية صوب قاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي 5 جويلية.

وأضافت أن الجمعية العامة الاستثنائية التي سيصادق على نسختها الجديدة من النظام الاساسي ستجري الاربعاء 12 أكتوبر بداية من الساعة الحادية عشر صباحا.

كما اردفت أن الجمعية العامة الانتخابية ستجري السبت 22 اكتوبر بداية من الساعة الحادية عشر صباحا.