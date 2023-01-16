قررت اللجنة المحلية لتنظيم منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر تغيير مكان اجراء مواجهة مدغشقر أمام السودان.

وكان من المُقرر أن تُلعب هاته المواجهة بملعب ميلود هدفي بوهران ليتم تحويلها إلى ملعب الشهيد محمد حملاوي.

ويأتي هذا القرار بناءا على انسحاب منتخب المغرب وبالتالي إلغاء مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بين المغرب وغانا التي كانت مُقررة بقسنطينة.

ويُذكر أن المُنتخب السوداني فاز على المغرب بثلاثية دون رد على البساط في الجولة الأولى.