تغيير مكان جلوس وفد الصهاينة في اجتماع رؤساء البرلمانات بطلب من الجزائر

رفض وفد مجلس الأمة المشارك في المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات الجلوس خلف وفد الكيان الصهيوني.

واشترط الوفد الجزائري تغيير مكان جلوس وفد الكيان الصهيوني والمنظمون اضطروا للرضوخ.

ويشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة في المؤتمر الأوروبي لرئيسات ورؤساء البرلمانات. المنظم من طرف الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك يومي 21 و22 أكتوبر 2021 بالعاصمة اليونانية أثينا .

ويتشكل الوفد من ممثلي مجلس الأمة لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا رشيد عاشور. رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بمجلس الأمة،رئيس الوفد. مليك خديري، عضو مجلس الأمة.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر حلقات نقاش حول ثلاث مواضيع رئيسة هي الديمقراطية في مواجهة أزمة الصحة العمومية لكوفيد-19. تبادل الخبرات الطريق المتبعة. البيئة حق : البرلمانات الوطنية والحق في بيئة صحية ومستدامة. المستقبل المشترك لجميع المواطنات والمواطنين.

هذا ويعرف المؤتمر مشاركة أكثر من 34 رئيس برلمان، 300 مشارك، من 47 دولة عضو في مجلس أوروبا. والأعضاء الملاحظين والدول الشريكة والمدعوة من ضفتي المتوسط.

ويشارك محمد دريسي دادة الأمين العام لمجلس الأمة في اجتماع الأمناء العامون لبرلمانات الجمعية البرلمانية لمجلس لأوروبا. وعرف هذا الاجتماع تنظيم حلقة نقاشية حول موضوع: “البرلمانات ما بعد الجائحة”.