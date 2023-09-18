تغيير مكان مواجهة السياسي والمولودية

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تغيير مكان إجراء قمة الجولة الثانية، من الموسم الجاري للمحترف الأول، بين شباب قسنطينة ومولودية الجزائر.

وكشفت الرابطة، بأنه بناء على مراسلة إدارة ديوان المركب المتعدد الرياضات لقسنطينة، إلى رئيس مجلس إدارة شباب قسنطينة، المتعلقة بغلق ملعب الشهيد “حملاوي” لإعادة تهيئة أرضية ميدانه، إلى مطلع أكتوبر الداخل، تقرر نقل لقاء السياسي والمولودية إلى ملعب “بن عبد المالك رمضان”.

وللإشارة فإن السياسي يستقبل العميد، هذا الجمعة الـ 22 سبتمبر الجاري، في قمة الجولة الـ 2 من المحترف الأول، والتي ستلعب من دون جمهور، بسبب العقوبة المسلطة على “أبناء مدينة” الجسور المعلقة من الموسم الفارط.

