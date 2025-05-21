تغيير ملعب لقاء “السياسي” وخنشلة بسبب ودية “الخضر”

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن تغيير ملعب اللقاء المتأخر عن الجولة الـ 24 من البطولة، بين شباب قسنطينة والضيف اتحاد خنشلة.

وكان مقررا أن تُلعب مواجهة “السياسي” و”السيسكاوة” المبرمجة يوم الـ 3 جوان الداخل. بملعب الشهيد “حملاوي”.

غير أن الرابطة، كشفت رسميا عن نقلها إلى ملعب “رمضان بن عبد المالك” بقسنطينة. مع الحفاظ على موعدها.

وأبرزت الهيئة الكروية، أن قرار نقل اللقاء إلى بن عبد المالك. يهدف إلى حماية العشب الطبيعي، لملعب الشهيد “حملاوي” الذي سيكون بعدها بـ 48 ساعة فقط، على موعد مع احتضان. ودية “الخضر” أمام رواندا، والمقررة في الـ 5 جوان الداخل.