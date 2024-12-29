تغيير ملعب مباراة أولمبي الشلف في الكأس

أعلنت إدارة أولمبي الشلف، عن تغيير ملعب مباراتها في الدور الـ 32 من منافسة كأس الجزائر، المقررة مسبقا بملعب “الحبيب بوعقل” بوهران، أمام نادي اتحاد الكرمة.

وكشفت إدارة الأولمبي، في حسابها الرسمي على “فيسبوك” اليوم الأحد. بأن اللقاء المبرمج يوم الجمعة القادم الـ 3 جانفي الداخل، تم نقله رسميا إلى ملعب “أحمد زبانة” بوهران.

للإشارة فإن مواجهة “لايصو” أمام الكرمة، المنتمي إلى قسم ما بين الرابطات “المجموعة الغربية” ستنطلق بداية من الساعة 14:30.