تغيير ملعب مباراة المولودية.. هذا برنامج السيدة الكأس

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن البرنامج الجديد، لمنافسة كأس الجزائر، في دورها الـ 16.

وكان مقرر أن تلعب لقاءات هذا الدور، يومي الـ 22 والـ 23 من شهر فيفري الجاري.

غير أن لجنة تنظيم الكأس، قررت إجراء تغييرات في البرنامج، بسبب التغييرات التي طرأت في مباريات البطولة المحترفة في جولتيها الـ 16 والـ 17، إلى جانب مشاركة كل من اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد في المنافستين القاريتين.

وستلعب أول مباراة من الدور الـ 16 للسيدة الكأس يوم الـ 20 فيفري الجاري. بين اتحاد العاصمة ومولودية الرويسات بملعب 5 جويلية، بينما تلعب باقي اللقاءات يومي الـ 23 والـ 24 فيفري.

في حين ستلعب مباراة مولودية الجزائر ومضيفه شباب الزاوية. يوم الـ 5 مارس المقبل. بملعب تشاكر بالبليدة بدلا من الإخوة براكني، مثلما كان مبرمجا سابقا، مع إجراء لقاء نجم بن عكنون وجمعية وهران، في الـ 25 فيفري الجاري.

للإشارة فإن لجنة تنظيم السيدة الكأس، لم تحدد بعد موعد إجراء آخر لقاء من الدور الـ 16، والذي سيجمع بين جمعية الخروب والفائز من قمة الدور الـ 32 بين شبيبة القبائل وشباب بلوزداد.