تغيير ملعب مباراة شباب بلوزداد واتحاد بسكرة

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، سهرة أمس الأحد، عن تغيير ملعب مباراة شباب بلوزداد وضيفه اتحاد بسكرة.

وكان مقررا، أن تقام المباراة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 18 من البطولة المحترفة، هذا الأربعاء، بملعب 5 جويلية 62.

وأفادت الرابطة عبر موقعها الالكتروني، بأن لقاء بلوزداد وبسكرة، تم تحويله إلى ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، على أن ينطلق بداية من الساعة 20:00.

ويحتل شباب بلوزداد، المنهزم في الجولة الفارطة أمام وفاق سطيف. وصافة الترتيب مناصفة مع اتحاد العاصمة، بـ 29 نقطة، بينما يتواجد اتحاد بسكرة. الذي لم يحقق الفوز لـ 3 جولات متتالية، المركز الأخير بـ 14 نقطة مناصفة مع ترجي مستغانم.

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