تغيير مهم في برنامج الرحلات البحرية مارسيليا-الجزائر

أعلنت الشركة الفرنسية للنقل البحري للمسافرين كورسيكا لينيا، تغييرا مهما في برنامج رحلات مرسيليا الجزائر.

وكشف بيان للشركة الفرنسية، أن تغيير مهم سيطرأ على برنامج رحلات مرسيليا ، الجزائر. ويتعلق الأمر برحلة مبرمجة يوم الثلاثاء 7 مارس.

كما أوضحت الشركة في بيانها أن رحلة مرسيليا ،الجزائر، المبرمجة يوم 77 مارس والقادمة من ميناء مرسيليا. في حدود الساعة 11.00 صباحا، قد تم تقديم موعدها إلى يوم الإثنين 6 مارس على الساعة 12.00 صباحا.

وأضاف البيان أنه وحسب تعديل برنامج رحلة مرسيليا الجزائر الجديد، فإنه من المنتظر أن تصل الرحلة المعنية إلى ميناء الجزائر. بتاريخ 7 مارس على الساعة 13.00 زوالا.

وعن أسباب تغيير موعد الرحلة المذكورة سابقا من مرسيليا نحو الجزائر، قالت كورسيكا لينيا في بيانها. أن السبب يعود إلى إضراب مقرر في فرنسا بتاريخ 07 مارس، ردا على قانون التقاعد.