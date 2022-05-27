تغيير مواقيت رحلات القطارات على خط “الجزائر-البليدة-العفرون” غدا السبت

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن حركة سير القطارات على مستوى الخط الرابط بين محطة “الجزائر-البليدة- العفرون”. ستعرف تغييرا في برنامج بعض الرحلات غدا السبت.

وحسب بيان الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، فإن الأمر يتعلق بتغيير موعد انطلاق بعض القطارات من محطة العفرون. كما أن بعض القطارات ستنطلق وتتوقف إستثناء يوم السبت 28 ماي في محطة البليدة.

و أشارت المؤسسة إلى أن حركة سير قطارات الضاحية ستستأنف عملها بشكل عادي على مستوى هذا الخط ابتداء من يوم الأحد 29 ماي. مشيرة إلى أن أسباب تغيير برنامج هذه الرحلات إلى أشغال صيانة السكة الحديدية وتجديد الحصى والبلاصت.

كما تقدمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية باعتذاراتها لزبائنها عن أي إزعاج قد ينجم عن هذه الأشغال.