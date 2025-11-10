تغيير موعد مباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك أسفي في كأس الكونفدرالية

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة، مساء اليوم، أنها تلقت مراسلة رسمية من لجنة تنظيم المسابقات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تضمنت تعديل موعد مباراتي الفريق أمام نادي سان بيدرو الإيفواري وأولمبيك آسفي المغربي ضمن دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكشفت إدارة النادي أن مباراة الجولة الثانية من المنافسة أمام أولمبيك آسفي تم تقديمها من يوم الأحد 30 نوفمبر إلى يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025. وذلك بطلب من “الكاف” لتمكين اللاعبين المعنيين بكأس العرب فيفا 2025 من الالتحاق بمنتخباتهم الوطنية في الوقت المحدد.

كما أوضحت إدارة اتحاد العاصمة أن الاتحاد الإفريقي لم يحدد بعد الملعب الذي سيحتضن مواجهة أولمبيك آسفي. في انتظار البت في قرار تأهيل ملعب الفريق المغربي، على أن يتم نقل اللقاء إلى ملعب بديل في حال عدم اعتماده رسميا.