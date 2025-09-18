تغيير موعد مباراة شبيبة الساورة واتحاد العاصمة بسبب عطب في الإنارة

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة، اليوم الخميس، عن تغيير موعد مباراة شبيبة الساورة أمام اتحاد العاصمة، المقررة يوم السبت بملعب 20 أوت 1955 ببشار.

وذلك بسبب عطب مسّ الإنارة جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت خلال اليومين الأخيرين.

وحسب بيان الرابطة، فإن اللقاء الذي كان مبرمجًا في حدود الساعة الثامنة ليلاً (20:00)، سيُلعب في توقيت جديد بداية من الساعة الخامسة والنصف مساءً (17:30)، حفاظًا على السير الحسن للمباراة وضمان إجرائها في ظروف تنظيمية وتقنية مناسبة.

هذا القرار جاء بعد معاينة الوضعية التقنية للإنارة داخل الملعب، حيث تبين أن استمرار الخلل لا يسمح بإقامة المباراة في الفترة الليلية، ما استوجب تقديمها إلى فترة ما بعد الزوال.