تغيير نمط الحياة يقي من 4 أمراض مزمنة

توصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن التغيير السهل في نمط الحياة يمكن أن يكون “أقوى” من الأدوية في منع السكري.

وفحصت الدراسة التي أجراها مركز “تشارلز بيركنز” بجامعة سيدني، تأثير النظام الغذائي مقارنة بالعقاقير على العمل الداخلي لخلايانا.

وكشفت الدراسة المنشورة في مجلة Cell Metabolism، أن مرض السكري ليس الحالة الوحيدة التي يمكن تجنبها باتباع النظام الغذائي الصحيح.

وبالنسبة لحالات مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب، قد تكون تركيبة نظامنا الغذائي “أقوى” من الأدوية أيضا.

وأظهرت أن السعرات الحرارية الإجمالية وتوازن المغذيات الكبيرة لهما تأثير أكبر على الشيخوخة وصحة التمثيل الغذائية. مقارنة بثلاثة عقاقير شائعة الاستخدام لعلاج مرض السكري.

وتصف المغذيات الكبيرة المقدار العناصر الغذائية التي تتناولها وتمنحك الطاقة، وتشمل البروتين والكربوهيدرات والدهون.

بالإضافة إلى ذلك، أجريت الدراسة قبل السريرية التي اكتشفت أهمية التغذية، على الفئران.

ويوضح عمل الفريق دور النظام الغذائي والتركيبات المحددة من البروتينات والدهون والكربوهيدرات ضد الشيخوخة والسمنة والقلب والسكري من النوع 2.

وقال البروفيسور ستيفن سيمبسون: “النظام الغذائي دواء قوي. صُممت الأدوية لتعمل بالطريقة نفسها. وعلى مسارات إشارات المغذيات نفسها مثل النظام الغذائي”.

ويشير البحث إلى أن الناس سيحصلون على قيمة أفضل من تغيير نظامهم الغذائي. لتحسين صحة التمثيل الغذائي بدلا من تناول الأدوية التي درسناها

بالإضافة إلى ذلك، صمم الباحثون دراسة معقدة على الفئران تضمنت 40 علاجا مختلفا.

وكان لكل من هذه العلاجات مستويات مختلفة من البروتين والدهون والكربوهيدرات والسعرات الحرارية ومحتوى الأدوية.

ووجدوا أن تناول السعرات الحرارية وتوازن المغذيات الكبيرة يؤثران بشدة على الكبد.

ويؤثر تناول البروتين وإجمالي السعرات الحرارية على مسارات التمثيل الغذائي والعمليات التي تتحكم في كيفية عمل خلايانا.

زيادة على ذلك، يرتبط البروتين بالنشاط في الميتوكوندريا، وهي جزء من الخلايا التي تنتج الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، قال البروفيسور “أظهرت هذه الدراسة كيف يمكن للطعام أن يؤثر بشكل كبير على العديد من العمليات التي تعمل في خلايانا”.

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