تغيير وزاري تشهده الحكومة التونسية

قام رئيس الحكومة التونسية “يوسف الشهيد” اليوم الإثنين، بتغيير وزاري مسّ قطاعات مختلفة للبلاد، وهي كالتالي :

– كريم الجموسي وزيرًا للعدل.

– كمال مرجان وزيرًا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.

– عبد الرؤوف الشريف وزيرًا للصحة.

– مختار الهمامي وزيرًا للشؤون المحلية والبيئة.

– الهادي الماكني وزيرًا لأملاك الدولة والشؤون العقارية.

– سنية بالشيخ وزيرة للشباب والرياضة.

– سيدة لونيسي وزيرة للتكوين المهني والتشغيل.

– روني الطرابلسي وزيرًا للسياحة والصناعات التقليدية.

– هشام بن أحمد وزيرًا للنقل.

– نور الدين السالمي وزيرًا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

– رضوان عيارة وزيرًا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج.

– محمد فاضل محفوظ وزيرًا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق النسان.

– شكري بن حسن وزيرًا لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

– كاتب دولة لدى وزير الصناعة الحبيب دبابي.

– سمير بشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية.