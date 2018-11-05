تغيير وزاري تشهده الحكومة التونسية

قام رئيس الحكومة التونسية “يوسف الشهيد” اليوم الإثنين، بتغيير وزاري مسّ قطاعات مختلفة للبلاد، وهي كالتالي :
– كريم الجموسي وزيرًا للعدل.
– كمال مرجان وزيرًا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
– عبد الرؤوف الشريف وزيرًا للصحة.
– مختار الهمامي وزيرًا للشؤون المحلية والبيئة.
– الهادي الماكني وزيرًا لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
– سنية بالشيخ وزيرة للشباب والرياضة.
– سيدة لونيسي وزيرة للتكوين المهني والتشغيل.
– روني الطرابلسي وزيرًا للسياحة والصناعات التقليدية.
– هشام بن أحمد وزيرًا للنقل.
– نور الدين السالمي وزيرًا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
– رضوان عيارة وزيرًا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج.
– محمد فاضل محفوظ وزيرًا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق النسان.
– شكري بن حسن وزيرًا لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
– كاتب دولة لدى وزير الصناعة الحبيب دبابي.
– سمير بشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية.
التعليقات (0)