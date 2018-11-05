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تغيير وزاري تشهده الحكومة التونسية

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تغيير وزاري تشهده الحكومة التونسية
بقلم عبد الرزاق.أ

قام رئيس الحكومة التونسية “يوسف الشهيد” اليوم الإثنين، بتغيير وزاري مسّ قطاعات مختلفة للبلاد، وهي كالتالي :

–  كريم الجموسي وزيرًا للعدل.
–  كمال مرجان وزيرًا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
– عبد الرؤوف الشريف وزيرًا للصحة.
–  مختار الهمامي وزيرًا للشؤون المحلية والبيئة.
–  الهادي الماكني وزيرًا لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
–  سنية بالشيخ وزيرة للشباب والرياضة.
–  سيدة لونيسي وزيرة للتكوين المهني والتشغيل.
–  روني الطرابلسي وزيرًا للسياحة والصناعات التقليدية.
–  هشام بن أحمد وزيرًا للنقل.
–  نور الدين السالمي وزيرًا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
–  رضوان عيارة وزيرًا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج.
–  محمد فاضل محفوظ وزيرًا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق النسان.

–  شكري بن حسن وزيرًا لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

– كاتب دولة لدى وزير الصناعة الحبيب دبابي.

– سمير بشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية.


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