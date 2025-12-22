تغيير مكان إجراء مباراة شباب بلوزداد أمام وفاق سطيف

يستقبل فريق شباب بلوزداد نظيره وفاق سطيف، في مواجهة متأخرة عن الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، يوم الخميس القادم.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30، على أرضية ملعب 5 جويلية 1962 بالعاصمة، بعدما تقرر رسميًا تغيير مكان إجرائها من ملعب نيلسون مانديلا ببراقي إلى ملعب 5 جويلية، لأسباب تنظيمية.

وأسندت لجنة التحكيم مهمة إدارة هذا اللقاء إلى الحكم طيب بودربال يوسف، في مواجهة مرتقبة تجمع بين فريقين لهما تاريخٌ كبيرٌ في البطولة الوطنية، ويسعيان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهما في جدول الترتيب.