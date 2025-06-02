تغيير موعد انطلاق مباراة الخُضر أمام رواندا

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الاثنين، تقديم موعد انطلاق المباراة الودية التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الرواندي. والمقرر لها يوم الخميس المقبل (5 جوان)، بملعب الشهيد حملاوي في مدينة قسنطينة.

وأوضحت “الفاف” أن موعد انطلاق المباراة تم تقديمه إلى الساعة الخامسة (17:00) مساءً. بدلًا من الساعة السادسة (18:00)، وذلك لأسباب تنظيمية.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات “محاربي الصحراء” للمواعيد القادمة، إذ يسعى الطاقم الفني بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، إلى تجربة أكبر عدد ممكن من العناصر وتحسين الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق المواجهات الرسمية المقبلة.

للإشارة، كانت “الفاف” قد قدمت توقيت المباراة سابقاً بعدما كان مقررا انطلاقها في حدود الساعة الثامنة (20:00) ليلا.