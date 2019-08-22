تـأخـــر صـــب أجـــور عمـــال مجـمـــع طــحكـــوت في 31 ولاية سببه تجميد الأرصدة البنكية

كشف القائمون على تسيير مجمع طحكوت في بيان،أمس، أن سبب تأخر صب أجرة شهر جويلية يعود إلى تجميد الأرصدة البنكية.

الخاصة بالمجمع من طرف العدالة، كما أن عدم صرفها لا تتحمله الإدارة وهو خارج عن نطاقها.

وكشف المجمع في بيان تلقت «النهار» نسخة منه، أنه «بخصوص أجرة شهر جويلية لسنة 2019.

قامت الإدارة بكل الإجراءات اللازمة من أجل الالتزام بصب الأجور الشهرية لكافة عمال المجمع المتواجدين عبر كافة التراب الوطني».

وأضاف البيان أن هذه الولايات تتمثل في الجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة والمدية والجلفة وتيارت وسعيدة والبيض وسيدي بلعباس.

وتيسمسيلت ووهران ومستغانم وتلمسان وعين الدفلى وبشار والوادي وورڤلة وعنابة وباتنة وتبسة وسطيف وبرج بوعريريج .

وقسنطينة وبجاية وبومرداس والشلف وتيزي وزو وغليزان ومعسكر وعين تيموشنت وسوق أهراس. حيث تمت حسب البيان كل الإجراءات لدفع مستحقات العمال قبل شهر جويلية.

غير أنه نظرا لتجميد الأرصدة البنكية من طرف العدالة بموجب إجراءات تحفظية.

فإن كامل الكتلة الشهرية للعمال جمدت على مستوى البنوك نظرا للإجراءات المتخذة.

كما أوضحت إدارة المجمع بأن هذا الأخير لا يعاني من أي صعوبات مالية.

خاصة وأن المجمع غير مستفيد من أي قروض بنكية في إطار الاستثمار.