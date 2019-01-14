تــوقيف مشعوذة الملقبة بـ «السكانير» متلبسة بممارسة طقوس السحر 

تمكن عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لسيدي البشير في وهران من توقيف امرأة متلبسة بممارسة طقوس الشعوذة بمنزلها الكائن بحي الشاطو التابع لبلدية بئر الجير استغلالا لمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة.

حيث وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وبعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية بمداهمة عين المكان، تم ضبط المشعوذة الملقبة بـ «السكانير» تمارس مهنة العرافة والسحر بمقر سكنها الكائن بحي الشاطو.

وعقب إخضاع أفراد الفرقة منزلها للتفتيش، تم ضبط أشياء مختلفة تستعمل في الشعوذة والسحر منها أوراق طلامس و«حروز» عليها كتابات غير مفهومة وأعشاب وعقاقير مختلفة وأشياء عديدة كانت تستعملها في الشعوذة، ليتم حجزها وتوقيف المتهمة واقتيادها إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معها، قبل البت في قضيتها أمام العدالة.