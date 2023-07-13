تفاؤل كبير للأنصار الجزائريين بتأهل الخضر إلى مونديال 2026

أبدى عدد كبير من أنصار الخضر تفاؤلهم الكبير بتأهل “محاربو الصحراء” إلى مونديال 2026. الذي ستحتضنه أمريكا وكندا والمكسيك.

وتجاوب متتبعي الشأن الرياضي الكروي في الجزائر عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي “خاصة الصفحات الكبرى” مع القرعة التي وصفوها بـ “الرحيمة” بالنسبة لكتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي.

وأوقعت القرعة الجزائر في مجموعة ضمت كل من غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا والصومال.

كما سيتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى العرس الكروي العالمي بالإضافة إلى أفضل مركز ثاني، ما سيعبّد الطريق لتأهل القائد رياض محرز ورفقائه.

ويحمل الناخب الوطني جمال بلماضي أمال الجمهور الرياضي الجزائرية، في إعادة سيناريو مونديال البرازيل 2014 الذي كان بطله المدرب حليلوزيتش.

ويملك بلماضي ذكريات سيئة مع كاس العالم، خاصة وأنه حرم من التأهل إلى مونديال قطر “مقر سكناه” رفقة كتيبة التي كانت في أوج عطائها الكروي.

يشار، إلى أن التأهل سيمنح فرصة كبيرة لمستقبل الكرة الجزائري وحاملين المشعل في شاكلة شايبي، حجام، بوعناني، لتفجير طاقاتهم الكروية.

كما سيكون الوداع جميل جدا بالنسبة لعدد من اللاعبين الذي سيخرجون من الباب الواسع.

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