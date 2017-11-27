تفائل كبير لمنتجي النفط مع اقتراب اجتماع “أوبك”

تعيش الدول المنتجة للنفط تفاؤلا كبيرا مع اقتراب اجتماع “أوبك” والدول المنتجة، والذي سيكون يوم الخميس بفيينا.

قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك إن روسيا تعتزم الإبقاء على إنتاجها مستقرا عند حوالي 550 مليون طن سنويا.

أو ما يوازي 11 مليون برميل يوميا حتى عام 2035، كما قال نوفاك إنّ الحكومة لا تعتزم خفض عدد منتجي النفط المحليين.

من جهة أخرى قال بنك باركليز إنه يتوقّع تمديد تخفيضات إنتاج النفط لمدة ستة أو تسعة أشهر خلال اجتماع للمنظمة.

مضيفا أن مستوى تخفيضات الإنتاج سيكون أكثر أهمية من المدة.

وتوقع البنك أن يظل البرنت فوق 60 دولارا للبرميل في أواخر 2017، لكنه سينزل إلى 55 دولارا في 2018.