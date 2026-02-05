تفاجأت بتوقيفها خلال تقدمها للتبليغ عن ضياع وثائقها.. سيدة متهمة باستدراج “ليفرور” وسرقة هاتف نقال بالعاصمة

أوقفت مصالح الامن بالعاصمة سيدة في العقد الرابع من العمر تفريغا للأمر بالقبض الصادر ضدها عن محكمة الشراقة بناءا على حكم غيابي عن تهمة السرقة يدينها بالحبس، وذلك خلال تقدمها من مركز الشرطة لإيداع تبليغ بضياع وثائقها اين تبين أنها محل أمر بالقبض.

وحولت مصالح الأمن المتهمة المدعوة” س.د” بعد تفريغ الأمر بالقبض الصادر ضدها على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة ، أين تم ايداعها رهن الحبس المؤقت بناءا على حكم غيابي يدينها بالحبس، وواجهت اليوم الخميس محكمة الشراقة المتهمة الموجودة رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة خلال محاكمتها بتهمة السرقة بعد قبول معارضتها للحكم الغيابي، والتي جاء فيها أن المعنية قامت باستدراج شخص يعمل في مجال النقل والتوصيل ” ليفرور” نقل هاتفا نقالا للمعنية ، ومن ثم الاعتداء عليه من قبل شخص آخر وسرقة الهاتف النقال منه بعد اعتراضه و تهديده من الخلف، وجاءت المتابعة في حق المتهمة بعدما تمكن الضحية من تقديم مواصفات المتهمة لمصالح الامن بالإضافة إلى رقم الهاتف النقال التي استخدمته في تواصلها معه، وهي الوقائع التي فندتها المتهمة جملة و تفصيلا وأكدت أنه لا علم لها بقضية الحال ولا بالواقعة، وأشار دفاعها خلال مرافعته إلى أن المتهمة غير معروفة لدى مصالح الأمن وأنه رقم الهاتف الذي تواصل مع الضحية يعود لسيدة من ولاية و رقلة ولا علاقة للمتهمة به و طالب الدفاع بافادتها بالبراءة اصلا و البراءة لفائدة الشك احتياطيا.

وعليه و امام ما تقدم من معطيات التمس ممثل. الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة ضد المتهمة مع 200 ألف دج غرامة مالية. مع تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.