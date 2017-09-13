«تفاجأنـــا بتنـــازل الوكـــالات ولـــن نفــرط فــي حقـــوق الحجـــاج»

المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة لـ النهار:

ومن جهته، أكد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، أن الديوان الوطني للحج والعمرة لم ولن يتنازل، ومن المستحيل أن يطلب من الوكالات السياحية التنازل عن حقها في متابعة المتعامل السعودي الذي أخلّ بعقوده معها في مخيمات الرفاه في منى، مضيفا أن الإشاعات المتداولة حول طلب الديوان من الوكالات التنازل، هو خبر عار من الصحة، لكون الديوان لم يطلب من أحد التنازل.

وقال المدير العام للديوان في اتصال مع «النهار» إنه عقد لقاءً مع الوكالات المعنية لدراسة طلباتها وموافقة الديوان بأهم النقائص ورفع الانشغال إلى السلطات السعودية، إلا أنهم تفاجأوا بتوقيع الوكالات السياحية المعنية لوثائق يشكرون المطوف السعودي على كل الخدمات المقدمة ويشيدون بها.

وأضاف عزوزة، أن رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية، قدم اعتذاره على الخلل والعقبة التي حدثت، ووعد بتقديم خدمة أفضل وأرقى وبأقل الأسعار الموسم القادم بحضور جميع الوكالات، مشيرا إلى أن الوكالات صرّحت أمام الهيئة السعودية أنها تطالب فقط بالتعويض المعنوي من خلال المؤسسة دون التعويض المادي، أملا منها أن تستفيد من خدمات راقية الموسم القادم.

وأوضح عزوزة، أن الديوان قام بكل الإجراءات الإدارية لمتابعة المتعامل السعودي، قبل أن يتفاجأ بتنازل الوكالات، بالرغم أن الوكالات لم تقم برفع تقارير إدارية في البداية، مع أن الديوان راسل المطوف السعودي يطالب فيه بالإسراع بتسوية وضعية المخيمات وتدراك النقائص.

وذكر عزوزة، أن الوكالات وضعت الديوان في موقف محرج، بعد أن أشادت بكل الخدمات، وهو الأمر الذي سيصعب عليه متابعة الذين تسببوا في هذه الاختلالات .

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