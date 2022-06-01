قناة النهار تفاديا لسيناريو الصائفة الماضية.. إستراتيجية محكمة لحماية الغابات من الحرائق بقلم قناة النهار نشر في 01 جوان 2022 - 22:19 أخبار الجزائر شارك غرِّد أرسل 36 0 رابط دائم : https://nhar.tv/XkPSz الجزائر اقرأ أيضا صريح جدا: إستشهاد الصحفية "شرين أبو عقلة".. هكذا تعاطف الجزائريون قناة النهار 13 ماي وزير الفلاحة: مخزون القمح يكفي حتى نهاية 2022 الوطني 30 ماي دلال خير: طفل مصاب بمرض نادر وخطير لا علاج له والدواء يخفض المضاعفات فقط وغير موجود في الجزائر قناة النهار 27 ماي نائب الرئيس التركي: 500 طالب جزائري حصل على المنحة الدراسية بتركيا الوطني 17 ماي تربية: إدخال اللغة الإنجليزية بداية من السنة الثالثة ابتدائي.. ضمن أولويات الإصلاح قناة النهار 24 ماي صيادون يفنون شبابهم في الصيد بطرق غير شرعية في إنتظار منحهم التراخيص قناة النهار 19 ماي قناة النهار ترصد أجواء مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بفرنسا قناة النهار 28 ماي بدون عنوان: المدارس القرآنية.. مشروع لتربية الأبناء قناة النهار 22 ماي "عبد القادر جريو :" المرحوم أحمد بن عيسى عاش نجما ومـات على بساط النجوم قناة النهار 20 ماي توقيف 7 أشخاص عن قضية سـ.ـرقة سيارات بأمن الحراش مع إسترجاع 5 منها قناة النهار 31 ماي