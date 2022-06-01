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قناة النهار

تفاديا لسيناريو الصائفة الماضية.. إستراتيجية محكمة لحماية الغابات من الحرائق

بقلم قناة النهار
تفاديا لسيناريو الصائفة الماضية.. إستراتيجية محكمة لحماية الغابات من الحرائق
أخبار الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/XkPSz
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