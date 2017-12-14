تفاديا للقيل والقال..ماجر يتخذُ هذا القرار!!

يتجه الناخب الوطني، رابح ماجر وبنسبة كبيرة، لعدم برمجة أي مُباراة ودية خلال التربص الذي سيُقام للمحليين بمركز سيدي موسى.

وحسب المعلومات الواردة، فإن أسطورة بورتو، مُتخوف من الإصابات وما يليها من تبعات، كون التربص سيُجرى خارج تواريخ الإتحاد الدولي.

يُشار بأن، زطشي، لم يكن مُتحمسا لسفرية دُبي، لعدم دخولها في مواعيد الفيفا، مما يجعل اللاعبين ينشطون دون تأمين قانوني.

وكان صاحب الكعب الذهبي مُستعدا للمُغامرة بعناصره أمام الإمارات، كونها مُنافسا مُحترما، ليُغير موقفه بعد إلغاء المواجهة من الطرف الخليجي.