تفاديا للأخطاء التحكيمية.. الـ VAR حاضر بقوة في الجولة الختامية الحاسمة

كشفت اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة لـ “الفاف” ، اليوم الأربعاء، عن قائمة الحكام المعنيين بإدارة مباريات الجولة الـ30 والختامية من الرابطة المحترفة، المقررة يومي 20و 21 جوان الجاري.

وتأتي هذه التعيينات في ظل حساسية المباريات المنتظرة التي ستُحدد هوية المتوج بلقب البطولة، وأصحاب المراكز المؤهلة للمنافسات القارية، والفرق التي ستغادر الرابطة المحترفة.

وقد تم دعم عدد المباريات بتقنية الفيديو المساعد VAR، مثل مواجهة مولودية الجزائر ضد نجم مقرة التي ستجرى بملعب 5 جويلية الأولمبي. وأتليتيك أقبو ضد شباب بلوزداد التي ستجرى بملعب الوحدة المغاربية ببجاية، وذلك لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية.