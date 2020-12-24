تفاصيلها بشعة.. أصالة تفجر مفاجأة صادمة حول طليقها طارق العريان

فجرت النجمة السورية أصالة نصري، اليوم الخميس، ولأول مرة، مفاجأة من العيار الثقيل حول طليقها المخرج طارق العريان.

وانتشرت صورة لطارق العريان مع صديقته، في إحدى المناسبات، ونشرت الصورة الممثلة المصرية نسرين أمام.

لتصدم نصري متابعيها بإعادة نشر الصورة على حسابها بانستغرام، وعلقت عليها كاشفة لأول مرة صدمتها من تصرف طليقها.

وكتبت الفنانة: ” هي أقسى صورة مرت علي من بداية قصتي لليوم، ومنذ إن رأيتها أحاول فقط أن أصدق”.

وأضافت أصالة نصري: “في شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس، والستّ العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليله سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران”.

وتابعت الفنانة: ” الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها”.

وأوضحت أصالة: “الصورة ليست عاديّة، ولا أستطيع تجاوزها، لأن تفاصيلها بشعة وجارحة تقتل فيا حتى نقطة الأمان اللتي أحاول الحفاظ عليها”.

وأضافت نصري: “ولوالد ولادي آدم وعلي، اللي بتعمله مو إنساني هو عيب”.

وختمت الفنانة: ” سامحوني على تصرّفي اللي مو المفروض يكون، لكن ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري”.

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