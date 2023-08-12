تفاصيل أكبر محطة لتحلية مياه البحر بالجزائر: تُزود 4 ولايات بالمياه وتوفر آلاف مناصب الشغل

وقف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، على سيرورة الأشغال بمشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدراوش ببلدية بريحان في ولاية الطارف.

وحسب ما أورده التلفزيون الجزائري، يتربع هذا المشروع والذي يتمثل في إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر في الجزائر بقدرة انتاج تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميا، على مساحة 11 هكتار. وسيتم استلامه في ديسمبر 2024.

وأكد الوزير الأول، في تصريحات صحفية على هامش تفقده للمحطة، أن هذه المحطة بإمكانها تزويد ساكنة 4 ولايات بالمياه الصالحة للشرب.

مضيفا أن هذه المحطة ستساهم في توفير آلاف مناصب الشغل سواء في التسيير أو المتابعة أو حتى الصيانة.

وأكد الوزير الأول، أن إلتزامات رئيس الجمهورية تجسد في أرض الواقع. بتزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب خاصة في ظل المناخ السائد.

وأضاف أيمن بن عبد الرحمان أن الكادر الوطني بدأ يحدث الفارق ويثلج الصدر بكيفيات الانجاز. مشيرا إلى أن الحكومة ستمضي في إنجاز محطات أخرى بعد الانتهاء من المحطات الخمس عبر الولايات.

وذكر الوزير الأول، أن تكلفة إنجاز هذه المحطة، تبلغ 400 مليار دينار. مشددا على ضرورة احترام تسلسل مراحل الإنجاز واستلام المشروع في آجاله المحددة “ديسمبر 2024”.

هذا ويقوم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، بزيارة عمل وتفقد لكل من ولايات ڤالمة، عنابة والطارف.