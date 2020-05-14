تفاصيل إتفاقية هيئات الضمان الإجتماعي والمستشفيات الخاصة للتكفل بالولادة

قام وزير العمل، رفقة وزير الصحة، اليوم الخميس، بإعطاء إشارة انطلاق عملية التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بعمليات الولادة.

وأشرف الوزيرين، على مراسم ابرام اتفاقية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وعدد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.

وأشار وزير العمل، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تدعيم سلسلة الاتفاقيات التي تم ابرامها من طرف قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مع مهني الصحة التابعين للقطاع الخاص.

وسيتمكن المؤمن لهم اجتماعيا من الحصول على خدمات صحية دون دفع التكاليف، وذلك بواسطة نظام الدفع من قبل الغير، يضيف وزير العمل.

ومن جهته، أكد وزير الصحة، أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة قفزة نوعية لتحسين التكفل بالولادات على مستوى التراب الوطني.

موضحا أن الإتفاقية تهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التكفل بالولادات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، في المؤسسات الاستشفائية الخاصة، ويتعلق الامر بالمؤمن لهن اجتماعيا وزوجة المؤمن له اجتماعي.