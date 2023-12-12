تفاصيل إحباط إغراق العاصمة بـ75 ألف قرص “صاروخ”  عشية نصف نهائي كأس العالم

أحبطت مصالح الأمن بالعاصمة بالناحية الشرقية لمدينة الرغاية اكبر عملية استيراد للمؤثرات العقلية. كان بصدد إدخالها أفراد جماعة اجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالممنوعات عن طريق تهريبها من دول الجوار مستغلة توقيت بث مباراة نصف النهائي لكأس العالمبغرض الافلات من الرقابة الأمنية. تضم 8 متهمين تم توقيفهم تباعا وايداعهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

ومكنت العملية النوعية من حجز 75100 قرص مهلوس من نوع ” بريغابالين”. في عمليتين متفرقتين تك تنفيذها أولها بمدينة الرغاية والاخيرة بمدينة الوادي.

كما تم برمجة القضية لمحاكمة المتهمين قبل أم يتم تأجيل القضية إلى تاريخ 26 ديسمبر الجاري. أين سيتابع المتهمون. بتهم تتعلق بجناية استيراد المؤثرات والمتاجرة فيها في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة تبييض الأموال.

وحسب مصادر مطلعة على الملف فإن وقائع القضية انطلقت على إثر ورود معلومات مؤكدة. توصل إليها العناصر المركزية لفرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

مفادها وجود شبكة إجرامية يترأسها المشتبه فيه ” ت.محمد” مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وتتم العملية من خلال تهريب الممنوعات من دول الجوار الى مدينة الوادي. ومن ثمة يتم تسويقها الى مختلف المدن الجزائرية لا سيما العاصمة. وبتواطؤ من كل المدعوين “ع.حسان الدين” و”ب.ع محمد”.

نفس المعلومات أكدت تلك المجموعة تخطط لنقل كمية من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين” يوم 13 ديسمبر 2022 على متن شاحنة مقطورة. انطلاقا من مدينة الوادي إلى مدينة الجزائر العاصمة عبر مدينة الرغاية شرقي العاصمة. مستغلة الشبكة توقيت اجراء مباراة مرة القدم لنصف نهائي كأس العالم.وعليه تم تشديد الرقابة بتكثيف الحواجز الأمنية بداخل مدينه الرغاية نع تنشيط عنصر الاستعلامات.

توقيف شاحنة محملة بـ4850 قرص مهلوس

في حين، تمكنت ذات المصالح في حدود الساعة الحادي عشر ليلا على مستوى محور الدوران بالمنطقة الصناعية بالرغاية. كما تم توقيف شاحنة مقطورة من نوع ” رونو” مقتادة من طرف المشتبه فيه “س.ع” برفقة “خ.ح”. وبعد اخضاع المركبة للتفتيش تم العثور على 4850 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” 300 ملغ موضوعة في خمس رزم بلاستيكية مغلقة. مخبأة بإحكام بصندوق الشاحنة.

بحيث اعترف المعنيين خلال مجريات التحقيق بأنهما قاما بالعملية مقابل 70 مليون سنتيم. بنقل الكمية من الوادي للعاصمة.

وفي اطار التحقيق أيضا تم إحباط عملية موازية. أين كان المشتبه فيهما كل من “ع.ع.م”. برفقة “ع.ح” مكلفين بنقل كمية آخرى من الوادي للعاصمة فتم إحباط العملية.

في حين، تم توقيف المركبة من نوع “سامبول” في حدود الساعة الثامنة ليلا على مستوى نزل اللوز. برفقة “ت.م” وشريكه “س.م”. حيث مكنت العملية من استرجاع سيارتين.

ومواصلة للتحقيقات تم حبك خطة لتوقيف الممول بحيث تم تكليف المشتبه فيه الوسيط “م.ه” من استدراج صاحب البضاعة. لتسليمه الكمية القادمة.

كما تنقل الممول المدعو “جديدي” برفقة السائق “س.ع” على متن سيارة من نوع أكسنت. بحيث بعد توقيف الأخيرة تم حجز 44850 قرص من نفس النوع. فيما تمكن الممول المتهم الرئيسي من الفرار.