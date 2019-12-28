تفاصيل إنفجار مقديشو المروع.. 160 قتيل ومصاب

إرتفعت حصيلة الانفجار العنيف للسيارة المفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو، إلى 160، بين قتيلى ومصابين.

ووصل عدد الضحايا إلى 90 قتيلا، وقد يرتفع أكثر، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، حسب “سكاي نيوز “.

ووقع الإنفجار في منطقة مكتظة بالسكان، تشهد إزدحاما مروريا جراء وجود نقطة تفتيش ومكتب لتحصيل الضرائب.

وأوضح رئيس بلدية مقديشو، إن العدد الدقيق للقتلى لم يتضح بعد، وأن معظمهم طلاب جامعيين.

وكشفت الشرطة الصومالية، أن الحادث وقع عن طريق زراعة قنبلة في شاحنة.

ومنذ عام 2015، شهد الصومال 13 هجوم أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخص، وقع 11 منها في مقديشو، بحسب حصيلة لـ”فرانس براس”، ونفذت جميعها بإستخدام سيارات مفخخة.

ووقع الهجوم الأكثر دموية في الصومال، في أكتوبر من عام 2017، بمقديشو، حيث قتل 512 شخص وأصيب نحو 295 آخرين.