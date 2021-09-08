تفاصيل اعتزال ليلى طاهر وابتعادها عن الفن

أكدت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر استبعادها العودة فى قرار الاعتزال عن الفن، وقالت فى تصريحات خاصة لليوم السابع: “لن أتراجع عن قرار الاعتزال وأتفرغ لحياتي العائلية”.و قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة عن الفنانة ليلى طاهر وتصريحاتها الأخيرة عن اعتزالها الفن

وأضافت أيضا الفنانة الكبيرة ليلى طاهر أنه يُعرض عليها أعمال فنية ولكنها لا تتناسب معها، وقالت لليوم السابع “إن قرارها يرجع لرداءة الأعمال المعروضة عليها خلال السنوات الأخيرة، لذلك لجأت للاعتزال احتراما لتاريخها”.

وأوضحت أن سبب اعتزالها أنها تحترم نفسها وجمهورها ولا تعمل لمجرد الحصول على المال، وأكدت أنها مُستمعة بحياتها الآن، واختتمت: “أنا اكتفيت بما قدمت في تاريخي وأحترم جمهوري ويكفي ما قدمته”.

الفنانة القديرة ليلي طاهر قدمت العديد من الأفلام أهمها الناصر صلاح الدين، عفواً أيها القانون، الأيدي الناعمة، لا تدمرني معك، الأزواج الشياطين، قطة على نار، فيلم زمان يا حب، فيلم اعترافات امرأة، البيوت أسرار، وغيرها من الأعمال.

زهيدة ث